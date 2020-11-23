ضحية واقعة "تعرية النساء" فى مطار الدوحة تكشف تفاصيل انتهاكات قطر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحدثت ضحية أسترالية خضعت لفحص جسدى جائر فى مطار قطر عن تجربتها "الكابوسية" فى برنامج 60 دقيقة فى أستراليا هذا الأسبوع، حسبما أفاد موقع آراب نيوز.

ووصف تلفزيون أستراليا مدى خطورة إمارة قطر على النساء الأجنبيات بعد "فضيحة" فحص المطار فى أكتوبر الماضى.

وقالت مقدمة البرنامج أن قطر " تروج لنفسها كدولة حديثة وتقدمية ترحب بالزوار الأجانب وتحترمهم". "لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فى الواقع قطر وجهة خطرة، خاصة بالنسبة للنساء الغربيات".

احتلت الفضيحة الدولية عناوين الصحف بعد أن قالت مجموعة كبيرة من النساء، بما فى ذلك 13 أسترالية، أن سلطات المطار القطرية قامت بتفتيشهن دون موافقتهن. وقال المسؤولون القطريون فى ذلك الوقت إنهم فعلوا ذلك بعد العثور على رضيع ملقى داخل أحد حمامات المطار.

يجرى البرنامج مقابلة مع امرأة أسترالية تعرضت للتفتيش فى الدوحة. أطلق البرنامج عليها اسم جين لحماية هويتها الحقيقية فى المقابلة وهى تتحدث عن إذلال الذى شعرت به اثناء تعرضها للتفتيش فى الدوحة.

بعد الصعود على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدنى، قالت جين: "كان هناك إعلان من قبل متحدث، لم يكن من الواضح ما إذا كان طيار أو ضابط أو أحد أفراد طاقم الطائرة، قائلا أن جميع السيدات بحاجة إلى النزول من الطائرة وأخذ جوازات سفرهن معهن. دون أى تحذير، تم اصطحاب جين والراكبات الأستراليات من الطائرة من قبل " حراس مدججين بالسلاح".

تكشف السيدة الأسترالية كيف شعرت فى البداية أنها تتعرض للاختطاف قبل أن تكتشف السبب الحقيقى لاصطحابها خارج الطائرة.