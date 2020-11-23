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ضبط 3 عاطلين أثناء شروعهم في سرقة توك توك بالإكراه فى الأميرية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:16 م
ضبط 3 عاطلين أثناء شروعهم في سرقة توك توك بالإكراه فى الأميرية توك توك _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اليقظة الأمنية تقود رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على 3 عاطلين أثناء شروعهم في سرقة توك توك بالاكراه من قائده في منطقة الأميرية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلالهم مركبة (توك توك) قيادة (أحد الأشخاص.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى " فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين "، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 جرام، و3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، كما أقروا بإستقلالهم مركبة ( التوك توك ) ، من دائرة قسم شرطة المطرية بدعوى توصيلهم إلى إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وأضافا انه حال سيرهم أجبروا قائد المركبة على تغيير خط سيرهم لمحل الضبط لشروعهم فى مغافلته وسرقة المركبة قيادته ، وبسؤال قائد المركبة إتهمهم بالشروع فى سرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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