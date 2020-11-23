ضبط 1203 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

وأسفرت الحملات، عن ضبط 1203 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، كما تم ضبط 9 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 36 مخالفة دراجة نارية، و44 مخالفة انتظار خاطئ، و21 مخالفة سير بدون تراخيص 12 بدون رخص قيادة و9 بدون رخص تسيير، و 1066 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.