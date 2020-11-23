اليوم السابع
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ضبط مصنع لتعبئة الأدوية مجهولة المصدر وغير مرخص ببيعها فى كفر الشيخ

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:53 م
ضبط مصنع لتعبئة الأدوية مجهولة المصدر وغير مرخص ببيعها فى كفر الشيخ أدوية - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، من ضبط مصنع بير سلم غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة كفر الشيخ، وتحفظت على المضبوطات بداخله، وتحرر المحضر اللازم.

وتمكنت الحملة، من ضبط مصنع بير سلم لتعبئة الأدوية بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وضبطت بداخله 584 ألف كبسولة، مجهولة المصدر وبدون أى بيانات، و84 ألف كبسولة معدة للبيع، غير مرخصة من وزارة الصحة، و2000 عبوة فارغة ومعدة لتعبئة الكبسولات، وذلك بإجمالى 678 ألف كبسولة وعبوة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4830 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2500 كمامة، مجهولة المصدر، و600 زجاجة محلول ملح، المحظور تداوله في الأسواق، وذلك داخل محل لبيع المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ،وتحرر المحضر 5344 لسنة 2020 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مصنع أدوية

ضبط مصنع ادوية

مصنع بير سلم

اخبار كفر الشيخ

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