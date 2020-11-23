ضبط مصنع لتعبئة الأدوية مجهولة المصدر وغير مرخص ببيعها فى كفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، من ضبط مصنع بير سلم غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة كفر الشيخ، وتحفظت على المضبوطات بداخله، وتحرر المحضر اللازم.
وتمكنت الحملة، من ضبط مصنع بير سلم لتعبئة الأدوية بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وضبطت بداخله 584 ألف كبسولة، مجهولة المصدر وبدون أى بيانات، و84 ألف كبسولة معدة للبيع، غير مرخصة من وزارة الصحة، و2000 عبوة فارغة ومعدة لتعبئة الكبسولات، وذلك بإجمالى 678 ألف كبسولة وعبوة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4830 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكنت الحملة من ضبط 2500 كمامة، مجهولة المصدر، و600 زجاجة محلول ملح، المحظور تداوله في الأسواق، وذلك داخل محل لبيع المستلزمات الطبية، بدائرة قسم أول كفر الشيخ،وتحرر المحضر 5344 لسنة 2020 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.
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