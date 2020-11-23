ضبط شخص انتحل صفة موظف بالشهر العقاري للاستيلاء على أموال المواطنين

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، واستغلال النفوذ المزعوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالإسكندرية ، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى "وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى" وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقارى والتوثيق" بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.