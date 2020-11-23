ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان أحجار خام الذهب قادمة من مرسى علم إلى إدفو

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيارة) نقل بدائرة قسم شرطة مرسى علم مُحمل عليها (10 أطنان من أحجار "يشتبه احتوائها على خام الذهب") قادمة من مرسى علم اتجاه إدفو، حيث توقف قائدها قبل الضبط ولاذ بالفرار بالمنطقة الجبلية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن أجهزة الأمن نجحت الأسبوع الماضى في ضبط خمسة سيارات نقل يستقلها (15) شخص، مُحمل عليها (7 أطنان) من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب، وكذا ضبط (جهاز كشف عن المعادن – وبعض الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن الأحجار التى تحوى على خام الدهب) أثناء تواجدهم بطريق "مرسى علم/ إدفو بمحافظة البحر الأحمر، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.