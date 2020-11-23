ضبط تشكيل عصابى يضم 7 عاطلين وراء سرقة 15 منزل فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم سرقة المساكن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية من ضبط (تشكيلين عصابيين) تخصصا فى إرتكاب حوداث سرقة المساكن بأسلوب "التسلق، المفتاح المصطنع، كسر الباب" بدائرة قسمى شرطة "الدخيلة، محرم بك" ضما عدد (7 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد ( 15) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن المسروقا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.