صور.. يمنى يحول مخلفات الحرب إلى أشكال لتزيين المنازل

مع الأيام تحولت فكرة خالد إلى مهنة رئيسية، حيث بدأ في جمع مخلفات الحرب، من الجنود الذين كانوا يجمعونها بدورهم من ساحات القتال ويبيعونها له بأسعار متفاوتة.

وشرع خالد في صناعة أعمدة حديدية من أجسام الصواريخ والذخائر الفارغة، وبيعها بأسعار زهيدة إلى النازحين الذين كانوا يستخدمونها في نصب الخيام.

وخلال العامين الماضيين زاد الطلب على هذه المنتجات التي تنفرد ورشة خالد بصناعتها على حد قوله لأن أصحاب الورش الأخرى يخافون من مخاطر هذه المخلفات إذا ما كان بعضها فعالاً.

وأكد أن لديه خبرة في التعامل مع مثل هذه المخلفات بعد أن تلقى دورة متخصصة في التعامل مع المتفجرات، حيث يستطيع بسهولة التمييز بين الذخائر الفعالة والتالفة.

ويضيف: إذا عثرت على ذخيرة لا تزال قابلة للانفجار أسلمها على الفور إلى مشروع مسام المعني بنزع الألغام والمتفجرات أو الجهات الأخرى المختصة.

وأشار إلى أن مهنته آمنة وتدر عليه الرزق بعد أن زاد الطلب عليها من قبل كثير في مأرب لأسباب متعددة، أهمها رخص ثمنها، وقدرتها على التحمل، ومقاومة الصدأ، ومنظرها الفريد اللافت للانتباه.

وعادةً ما يطلب زبائن خالد، تصنيع أعمدة متعددة الأحجام لاستخدامات مختلفة، ومظلات من تلك التي تزين بوابات المنازل، وهناجر مظللة، وزرائب للحيوانات، ومظلات للمحلات التجارية، ومؤخراً بدأ خالد في تصنيع أسرة نوم وغرف متنقلة من هذه المخلفات، وهو عازم على ابتكار المزيد مع الأيام.

وقال خباب أحد النازحين في مأرب لـ«الرؤية»: بينما كان ينتظر انتهاء خالد من تجهيز طلبه: نشتري العمود الحديدي الذي يبلغ طوله 6 أمتار بستة آلاف ريال يمني فقط ما يعادل “10 دولارات، بينما نشتري عموداً مماثلاً من متاجر الحديد بـ15 ألف ريال على الأقل. مؤكدًا أن هذه الأعمدة المصنوعة من مخلفات الحرب لديها صلابة عالية وبمقدورها تحمل كل الظروف على خلاف الأعمدة العادية التي يقضي عليها الرطوبة والصدأ في عامين.

وأضاف أجيء من مخيم دنه بالقرب من سد مأرب إلى هذه الورشة أنا والكثيرون من النازحين، فنشتري كل ما نحتاجه لبناء خيامنا، وندفع مبالغ مقبولة. مشيراً إلى أن خالد يبدي تعاونًا كبيرًا مع النازحين تقديرًا لظروفهم.

وأكد خالد أنه الفني الوحيد في اليمن الذي طوع مخلفات الحرب بهذه الطريقة، وحولها إلى أدوات سلام تنفع المواطنين، تخيل أن ترى باباً مصنوعاً من أجسام الصواريخ الفارغة، أو ذخائر الدبابات الفارغة، تعودنا ألَّا نرى من الصواريخ إلَّا الخراب والدمار، لكنني أعمل على تحويلها إلى أدوات سلمية لخدمة المواطنين بمحافظة مأرب التي عانت كثيراً من الحرب.