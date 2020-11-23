صور.. محاضرات وعظ بكليات جامعة الأقصر فى خدمة الوطن والدين

الأقصر- أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر تنظيم محاضرات لإدارة وعظ الأقصر فى الكليات المختلفة بجامعة الأقصر، وذلك فى إطار الخطة الدعوية لمنطقة وعظ الأقصر، ووفقًا لتعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالاهتمام بالعمل الدعوى على أرض الواقع، لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف وإعلاء الوسطية السمحاء والبعد عن الغلو والتشدد، والوقوف صفا واحدا لخدمة ديننا ووطننا وبإشراف من الشيخ محمود السيد محمد مدير عام وعظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قام الشيوخ مصعب أبو الفضل محمود وعبدالستار محمود حسين وعبدالشافى على أبو الوفا ومحمد عبدالعظيم إبراهيم، بإلقاء محاضرات متخصصة لطلاب كليات جامعة الأقصر " الآثار والألسن والفنون الجميلة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" وكانت العناوين " تصحيح المفاهيم الخاطئة"، و"إعلاء وترسيخ القيم الأخلاقية ".

وأكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير الدعوة بوعظ الأقصر، أن الخطة عنيت بمختلف المحاور الفكرية فضمت القيم الأخلاقية، والقيم الوطنية، ومعالجة قضايا التطرف والإرهاب، والقضايا العامة.

فيما تفقد أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادى بمنطقة الأقصر الأزهرية، معاهد الفترة المسائية (فتيات نجع الطويل ومعهدى القراءات بنين وفتيات بمدينة الأقصر) وذلك لمتابعة سير الدراسة وانتظامها، والتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار كوفيد 19.

وتابع قيادات المنطقة خلال الجولة التفقدية الفصول الدراسية، ودفاتر تحضير المعلمين، وتوزيع المناهج الدراسية على وفق خطة الخمسة أيام، والكتب التى وصلت للمعاهد وتوزيعها على الطلاب، وتم الوقوف على المستوى التحصيلى الطلاب؛ وقيام المعلمين بمهامهم على أكمل وجه؛ وشددا على شيوخ المعاهد بضرورة ارتداء الكمامات ونظافة دورات المياه.