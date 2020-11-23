صور.. فنادق واشنطن تجهز ديوك رومي استعدادا للحتفال بعيد الشكر

كتب عبد الوهاب الجندى

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، للاحتفال بعيد الشكر الخاص بشكر النعم وللشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته، ويعد أجازة وطنية فى عموم أمريكا، ووفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، فشوهد العديد من ديوك الرومي في فنادق العاصمة واشنطن استعداد للاحتفال بالعيد.

في الولايات المتحدة يحتفل بعيد الشكر، في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، وتقام احتفالات وأعياد مشابهة في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.

ولعيد الشكر جذور دينية وجذور ثقافية رغم ذلك يحتفل به حاليا بطريقة علمانية، ففي رابع يوم خميس من كل نوفمبر، يكون الأمريكيون على موعد مع إحدى أهم المناسبات في بلادهم، فهم يخلدون وليمة تعود لعام 1621 جمعت بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في منطقة بليميث باحتفال استمر لثلاثة أيام ويعتبره الأمريكيون "أول عيد شكر".

يعد عيد الشكر، احتفالا سنويا أسريا بامتياز، يلم شمل الأقارب الذين فرقتهم المسافات، ويشارك فيه الأمريكيون على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية والثقافية، ويعربون خلاله عن شكرهم لكل النعم التي يتمتعون بها.

الوليمة التقليدية لعيد الشكر تشمل الكثير من الأطباق، لكن الديك الرومي المحشو سيدها، ويكون مصحوبا ببطاطس مهروسة وبطاطس حلوة وصلصة من مرق اللحم والذرة وصلصة التوت البري فضلا عن فطيرة اليقطين وغيرها. وتدخل الأسر لمساتها الخاصة على ولائمها.