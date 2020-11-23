اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فنادق واشنطن تجهز ديوك رومي استعدادا للحتفال بعيد الشكر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:06 م
صور.. فنادق واشنطن تجهز ديوك رومي استعدادا للحتفال بعيد الشكر ديك رومى عيد الشكر
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، للاحتفال بعيد الشكر الخاص بشكر النعم وللشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته، ويعد أجازة وطنية فى عموم أمريكا، ووفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، فشوهد العديد من ديوك الرومي في فنادق العاصمة واشنطن استعداد للاحتفال بالعيد.
 
في الولايات المتحدة يحتفل بعيد الشكر، في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، وتقام احتفالات وأعياد مشابهة في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.
 
ولعيد الشكر جذور دينية وجذور ثقافية رغم ذلك يحتفل به حاليا بطريقة علمانية، ففي رابع يوم خميس من كل نوفمبر، يكون الأمريكيون على موعد مع إحدى أهم المناسبات في بلادهم، فهم يخلدون وليمة تعود لعام 1621 جمعت بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في منطقة بليميث باحتفال استمر لثلاثة أيام ويعتبره الأمريكيون "أول عيد شكر".
 
يعد عيد الشكر، احتفالا سنويا أسريا بامتياز، يلم شمل الأقارب الذين فرقتهم المسافات، ويشارك فيه الأمريكيون على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية والثقافية، ويعربون خلاله عن شكرهم لكل النعم التي يتمتعون بها.
 
الوليمة التقليدية لعيد الشكر تشمل الكثير من الأطباق، لكن الديك الرومي المحشو سيدها، ويكون مصحوبا ببطاطس مهروسة وبطاطس حلوة وصلصة من مرق اللحم والذرة وصلصة التوت البري فضلا عن فطيرة اليقطين وغيرها. وتدخل الأسر لمساتها الخاصة على ولائمها.
 
الديوك الرومي البيضاء
الديوك الرومي البيضاء

ديك رومي أبيض على سرير
ديك رومي أبيض على سرير

ديك رومي في احتفالات عيد الشكر
ديك رومي في احتفالات عيد الشكر

ديوك رومي في فنادق واشنطن
ديوك رومي في فنادق واشنطن

ديوك رومي للاحتفال بعيد الشكر في أمريكا
ديوك رومي للاحتفال بعيد الشكر في أمريكا

ديوك رومي
ديوك رومي

واشنطن تجهز ديوك رومي احتفالا بعيد الشكر
واشنطن تجهز ديوك رومي احتفالا بعيد الشكر
 
 
 

ديك رومى عيد الشكر

عيد الشكر

ديك رومى

احتفالات عيد الشكر

ما هو عيد الشكر

امريكا

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مخاوف من زيادة أكبر فى إصابات كورونا بأمريكا مع اقتراب موسم الأعياد.. أعداد الحالات تتجاوز 12 مليون والإصابات اليومية تقترب من 200 ألف.. وازدحام المطارات الأمريكية بالمسافرين يهدد بتفشى الوباء فى عيد الشكر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:00 م

أمريكا تقترب من 12 مليون إصابة بكورونا قبل أيام من عيد الشكر

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:35 م

الرئيس الأمريكى المنتخب: اخترت اسم وزير الخزانة وسأعلن اسمه بعد عيد الشكر

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:46 م

السلطات الصحية الأمريكية توصى بعدم السفر خلال عيد الشكر بسبب كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:23 م

صور.. العالم هذا الصباح.. فنانة لبنانية تنحت تمثال النهوض من ركام انفجار بيروت.. وطعام مجانى استعدادا لاحتفالات عيد الشكر فى نيويورك.. وفلسطينيون يخوضون معركة للإبقاء على صناعة الصابون النابلسى رغم التحديات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:05 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة