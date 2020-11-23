صور.. استمرار المظاهرات المطالبة بتنحى رئيس جواتيمالا

كتب عبد الوهاب الجندى

واصل آلاف المواطنون في جواتيمالا مظاهراتهم المطالبة بتنحي الرئيس أليخاندرو جياماتي اليوم الإثنين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق أضرم محتجون غاضبون في جواتيمالا النار جزئيا في مقر البرلمان خلال احتجاج للمطالبة باستقالة الرئيس، في إطار غضب متصاعد من تمرير موازنة البلد الفقير الواقع في أمريكا الوسطى.

وتصاعدت ألسنة اللهب من مقر البرلمان في مدينة جواتيمالا العاصمة. وقال متحدث باسم الصليب الأحمر للصحفيين إن المنظمة قدمت علاجا لعدة أشخاص جراء استنشاق الدخان.

واعتقلت الشرطة أكثر من عشرين شخصا وتم نقل نحو خمسين مصابا إلى المستشفى أحدهم في حالة خطيرة.

وخرجت تظاهرة سلمية منفصلة أمام القصر الحكومي القديم في المركز التاريخي للعاصمة، على مقربة من الكونغرس، للمطالبة أيضا باستقالة جياماتي.