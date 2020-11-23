صعود بورصة دبى بنسبة 1.27% بجلسة الاثنين..واجتماع لأرابتك لمناقشة التصفية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.27% رابحاً 29.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2354.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 334.6 مليون سهم محققة ما قيمته 372.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4239 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.73%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.25%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.14%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.8 مليون ورقة بقيمة 65 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.64%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة، انعقاد مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، وتم قبول الاستقالة المقدمة من شركة التقنية الإقليمية للتجارة العامة من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة اللاينس للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري، للتصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة، مناقشة نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من العام 2020، ومناقشة محفظة استثمارات الشركة، مناقشة محفظة العقارات.

كما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الثلاثاءء الموافق 8 ديسمبر، اعتماد محضر الاجتماع السابق، مناقشة الموازنة العام للعام 2021، ما يستجد من أعمال أخرى.

وأعلنت شركة أرابتك القابضة، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، وذلك لمراجعة آخر مستجدات سير خطة التصفية.