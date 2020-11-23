صحيفة إيطالية: أردوغان يتراجع للوراء ويتودد لأوروبا لمحاولة الانضمام للاتحاد

قالت صحيفة "افاراى ايطاليانى" الإيطالية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول مرة آخرى مع اوروبا ويتراجع عن النبرة الحادة التى كان يتعامل بها فى الفترة السابقة، ويحاول التودد لأوروبا، ويعرب عن رغبته فى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى.

وألقى الرئيس التركى كلمة أمام أعضاء حزبه دعا فيها الاتحاد الأوروبى إلى الوفاء بوعوده والاعتراف بالعضوية الكاملة للبلاد.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن أردوغان يحاول الالتفاف على اوروبا من خلال نفيه لوجود أى مشاكل مع الاتحاد الأوروبى رغم الأزمات التى افتعلها الرئيس التركى فى الفترة السابقة، إلا أنه أيضًا طالب بتنفيذ الاتحاد الأوروبى بوعوده من احترام الالتزام باتفاقية المهاجرين ومنح بلاده العضوية الكاملة، وقال أردوغان "ليست لدينا مشاكل مع الاتحاد الأوروبى لا يمكن حلها من خلال السياسة والدبلوماسية والحوار".

وأوضحت الصحيفة أن من الملفات المفتوحة بين الطرفين هى تدخل انقرة فى ليبيا واستكشافات المحروقات فى المياه المتنازع عليها فى البحر الابيض المتوسط، والتى أدت إلى صدام مع فرنسا، ثم تفاقمت بعد ذلك بقطع رأس استاذ فرنسى كان قد أظهر لطلابه الرسوم الكاريكاتيرية عن الاسلام.

وأضافت الصحيفة أن كلمات أردوغان تبدو بمثابة نداء إلى الاتحاد الأوروبى فى ضوء قمة ديسمبر التى ينبغى أن تناقش العلاقات مع أنقرة، ومع زيادة العقوبات الاوروبية على أردوغان لم يجد طريقا آخر سوى التراجع أمام أوروبا والتودد إليها مرة أخرى.