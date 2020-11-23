صحة قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى وزيادة أطباء النوبتجية بفترة الانتخابات

قنا_ صابر سعيد

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك طوال فترة الانتخابات المقامة يومى 23 و24 من الشهر الجاري بالمحافظة.

وأوضح تاوضروس، أن الصحة وفرت أدوية ومستلزمات بأقسام الطوارئ، وزيادة الأمصال بكميات كافية بمستشفيات المحافظة، مع وافر كميات من أكياس الدم، وزيادة الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفيات.

ودعا الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية والتباعد بين المواطنين خوفا من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأشار الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بمديرية الصحة، إلى أن المديرية قامت بتنفيذ الخطة الموضوعة للطوارئ فى جميع أنحاء مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة، مؤكدا على تواجد الفريق الطبى من أطباء وفنيين وأقسام معاونة طوال فترة الانتخابات.