صحة الإمارات: 1,065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة

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أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الاماراتية عن تسجيل 1,065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 160,055 حالة .

وأضافت الوزارة - في بيان ،أوردته وكالة انباء الإمارات/وام اليوم الاثنين -أنه تم تسجيل حالتين وفاة نتيجة لتدعيات الاصابة بفيروس "كورونا"،ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 554 حالة.

كما سجلت الوزارة 707 حالات شفاء جديدة لمصابين بالفيروس ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 149,578 حالة.

واشارت الوزارة إلى إجراء 81,558 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي ،بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.