سيناتور جمهورى: لا دليل على حدوث تزوير يُغير فوز بايدن بالانتخابات

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور الجمهورى روب بورتمان، أنه لا يوجد دليل على حدوث تزوير واسع النطاق من شأنه أن يغير فوز جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق لمصادر إعلامية.

وأضاف السيناتور الجمهوري: لا توجد عملية دستورية مقدسة بديمقراطيتنا أكثر من نقل السلطة وحان الوقت لحل المسائل العالقة.

وتؤكد الإدارة الأمريكية بشكل مستمر أنها على استعداد لانتقال سلس للسلطة من دونالد ترامب إلى جو بايدن، ولكنها وضعت شروط وهى عدم إصدار أحكام لصالح ترامب، فى الوقت الذى طعنت فيه حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته على رفض طلبها وقف فوز بايدن فى بنسلفانيا، حيث أكد روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، أنه سيكون هناك انتقال للسلطة إذا لم تحكم المحاكم لصالح الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن هناك بعض الولايات التى شهدت منافسة فى الانتخابات الأمريكية يوجد بها أصوات أكثر من الذين صوتوا، وغرد ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "فى بعض الولايات المتأرجحة، كانت هناك أصوات أكثر من الأشخاص الذين صوتوا، وبأعداد كبيرة، هل هذا لا يهم حقا؟ والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير. مثل هذا السلوك الفاضح".