اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:30 م
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سوهاج ترفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:07 م
سوهاج ترفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من الأربعاء 25 نوفمبر الجارى، وحتى استقرار الأوضاع، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

 

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