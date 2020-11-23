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سفير نيوزيلندا يدعم الأهلي فى "قمة القرن".. ويؤكد: نائبي يشجع الزمالك

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:17 م
سفير نيوزيلندا يدعم الأهلي فى "قمة القرن".. ويؤكد: نائبي يشجع الزمالك السفير النيوزيلندي ونائبه
كتبت: هناء أبو العز

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غرد جريج لويس سفير نيوزلندا بالقاهرة على حسابه الرسمي بموقع تويتر على مباراة كرة القدم بين  فريقى الأهلى والزمالك. وقال جريج إن المصريين يعشقون كرة القدم، وبعد أيام ولأول مرة سيشهد نهائي دوري_أبطال_أفريقيا مبارة  الأهلي دائرة حمراء والزمالك دائرة بيضاء. 
 
 وأعلن جريج انتماءه الكروى لمصر قائلًا: أنا شخصياً أشجع الأهلي في تحقيقه اللقب التاسع بينما يأمل نائبه  أن يحقق الزمالك لقبه السادس، وفي النهاية سيكون هذا هو اللقب  الخامس عشر لنادي مصري بعلم مصر
 
ونشر السفير النيوزلندى على حسابه صورته مرتديًا التيشيرت الأحمر لمشجعى النادى الأهلى، بينما ارتدى نائبه تيشيرت نادى الزمالك.
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