اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:53 م
سفير روسيا بالقاهرة يبحث مع أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية العلاقات بين البلدين سفير روسيا فى القاهرة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، وأعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية الوضع العالمي وآفاق تطوير التعاون الروسي -المصري في الشئون الثنائية والقضايا الخارجية. 
 
جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا بالقاهرة، جورجي بوريسينكو، المجلس المصرى للشئون الخارجية، اليوم، الاثنين، حيث حظى باستقبال ودى من أعضاء المجلس من الدبلوماسين البارزين والعلماء السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
 
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم، أن الجانبين بحثا أيضاً تسوية النزاعات في المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية -الروسية تعد عاملا مهما فى الحفاظ على الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى العالم كله.

مصر

روسيا

سفير روسيا بالقاهرة

جورجي بوريسينكو

المجلس المصري للشئون الخارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة