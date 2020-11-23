سفارة اليابان تسلم أجهزة طبية لجامعة عين شمس لمواجهة "كورونا"

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سلم سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، أجهزة طبية لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن منظار للقصبات الهوائية وأجهزة موجات فوق الصوتية، لجامعة عين شمس، بحضور محمد أمين ناصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام الشراكة المصرية –اليابانية للتعليم.



وأعرب السفير- في تصريح، اليوم الإثنين- عن أمله في أن تساعد الأجهزة اليابانية في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وأن تساهم في تدريب الأطباء لتحسين تقنيات التشخيص الأمراض.



وأكد السفير أن الوباء الحالي هو أزمة "أمن بشري"، ويمثل تهديدًا لحياة البشر وسبل عيشهم وكرامتهم، معربًا عن إيمانه بأننا يجب أن نتعاون، ومن هذا المنطلق، تقدم اليابان دعمها لمصر لمواجهة جائحة كورونا، حيث قامت اليابان مؤخرًا بتقديم منحة مساعدات بقيمة 9,5 مليون دولار لشراء معدات طبية، تشمل أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة رسم كهربائية القلب.



كما تقوم اليابان أيضًا بالمشاركة بمبلغ 1,6 مليون دولار أمريكي من خلال (اليونيسيف)، لحماية الفئات الضعيفة من خلال الوقاية من العدوى ودعم التعليم، وقامت أيضاً بالمساهمة بمبلغ 2,7 مليون دولار من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان.



من جانبه، أشاد رئيس جامعة عين شمس بالتزام اليابان بدعم مصر في مواجهة جائحة كورونا، والتعاون في تدريب خبراء الطب الأفارقة بجامعة عين شمس، لافتا إلى أنه سيتم الاستغلال الأمثل لهذه الأجهزة للتعامل مع فيروس كورونا، وتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية.