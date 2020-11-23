روسيا: نأمل بانعقاد قمة العشرين المقبلة حضوريا بمشاركة زعماء بلدانها

كتب أحمد عرفة

أكدت مساعدة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، أن روسيا تأمل بانعقاد القمة التالية للمجموعة حضوريا بمشاركة زعماء بلدانها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت مساعدة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين، إنه إذا تمكنا من التطعيم والعودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي والحياة العادية، فلن تكون هناك أي عقبة أمام لقاءات الزعماء المباشرة.

جدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية هذا العام عقدت عبر تقنية الفيديو بسبب انتشار فيروس كورونا يومي أمس وأمس الأول.