اليوم السابع
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روسيا تقر استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات حتى عام 2023

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:59 م
روسيا تقر استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات حتى عام 2023 بوتين
كتب أحمد عرفة

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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات فى روسيا حتى عام 2030.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ورد فى الاستراتيجية الجديدة، أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومى نتيجة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تتمثل في عدة أمور بينها ظهور أشكال جديدة من الأنشطة غير القانونية للجماعات الإجرامية، وتعزيز هذه الجماعات للسرية والتخفى فى ما يتعلق بقنوات التوريد والتوزيع، واستخدام أحدث السبل المالية لغسيل الأموال، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع للترويج لتعاطى المخدرات.

ونتيجة لسياسة مكافحة المخدرات في الفترة 2010-2020، استقر الوضع فى مجال مكافحة المخدرات في البلاد عموما، لكنه يبقى متوترا في بعض المناطق وكل سنة تكشف الأجهزة الأمنية المختصة حوالي 200 ألف جريمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.


بوتين

روسيا

مكافحه المخدرات

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