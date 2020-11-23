روسيا تقر استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات حتى عام 2023

كتب أحمد عرفة

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات فى روسيا حتى عام 2030.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ورد فى الاستراتيجية الجديدة، أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومى نتيجة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تتمثل في عدة أمور بينها ظهور أشكال جديدة من الأنشطة غير القانونية للجماعات الإجرامية، وتعزيز هذه الجماعات للسرية والتخفى فى ما يتعلق بقنوات التوريد والتوزيع، واستخدام أحدث السبل المالية لغسيل الأموال، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع للترويج لتعاطى المخدرات.

ونتيجة لسياسة مكافحة المخدرات في الفترة 2010-2020، استقر الوضع فى مجال مكافحة المخدرات في البلاد عموما، لكنه يبقى متوترا في بعض المناطق وكل سنة تكشف الأجهزة الأمنية المختصة حوالي 200 ألف جريمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.