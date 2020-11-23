روسيا تحذر الدول الأعضاء باتفاقية الأجواء المفتوحة من تسليم بياناتها إلى أمريكا

كتب أحمد عرفة

حذر قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي المعني بخوض مشاورات حول مراقبة التسلح في فيينا، الدول الأطراف باتفاقية الأجواء المفتوحة من تسليم بياناتها إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من هذه الاتفاقية، مؤكدا استعداد موسكو لاتخاذ خطوات صارمة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الوفد الروسي المعني بخوض مشاورات حول مراقبة التسلح في فيينا: "لقد علمنا مؤخرا أن واشنطن تلعب لعبة غير نزيهة وراء الكواليس، وتطالب حلفاءها بالموافقة على توقيع وثائق ستقوم بموجبها بتسليم بيانات ناتجة عن طلعات المراقبة التى تنفذها فوق روسيا للولايات المتحدة، كما أنها تطالب بأن يرفض الأوروبيون السماح لروسيا بتنفيذ طلعات المراقبة فوق المنشآت العسكرية الأمريكية فى أوروبا، وإن ذلك انتهاك سافر للاتفاقية، وإذا رضخت الدول الأطراف المتبقية لمطالب الولايات المتحدة فإن خطواتنا الجوابية الصارمة ستأتى سريعا".

وأوضح رئيس الوفد الروسي المعني بخوض مشاورات حول مراقبة التسلح في فيينا، أن موسكو لم تواجه حتى الآن ردود أفعال سلبية من قبل الدول الأوروبية المشاركة فى الاتفاقية على اقتراحها حول تثبيت الالتزامات المتبادلة فى وثيقة صادرة عن اللجنة التشاورية حول الأجواء المفتوحة، موضحًا أن روسيا تعول على رشد العواصم الأوروبية التى أعربت عن اهتمامها باستمرار عضويتها فى الاتفاقية.