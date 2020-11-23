رئيس وزراء بريطانيا: التطعيم ضد كورونا لن يكون إلزاميا

كتب أحمد عرفة

قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا لن يكون إلزاميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وتسعى الحكومة البريطانية لتخفيف قيود كورونا على المجتمع البريطانى رغم تزايد الإصابات بالفيروس، خاصة فى ظل انكماش الاقتصاد البريطانى بسبب هذا الوباء، حيث تأتى تلك الخطوة بعدما دخلت جامعة أكسفورد خط مرحلة حاسمة ونهائية فى إنتاج اللقاح الذى أعلنت عن تطويره منذ عدة أشهر، حيث أعلنت الجامعة أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90 %، منوهة إلى أن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا: نرى طريقا للخروج من أزمة كورونا وسننجح العام المقبل، وأضاف: قيود كورونا فى بريطانيا ستنتهى فى الثانى من ديسمبر.