

وأضاف أن: "معالجة أزمة تغير المناخ لا تتوقف على النمو الاقتصادى وسنقود المجتمع الدولي نحو تحقيق عالم خال من الكربون".

وتحت ضغط دولى لبذل مزيد من الجهود لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، قال الرئيس الصيني شي جين بينج للمشاركين في مجموعة العشرين إن الصين ستنفذ مبادراتها الخاصة بما فى ذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.



وأعلن المشرعون اليابانيون الخميس الماضى، حالة الطوارئ المناخية في تصويت رمزي يهدف إلى زيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد أن التزمت اليابان الشهر الماضي بجدول زمني ثابت لتحقيق المستوى الصفري من الانبعاثات.



وبهذا التصويت، تنضم اليابان- خامس أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم- إلى بريطانيا وكندا وفرنسا في اتخاذ قرارات مماثلة لمعالجة هذه الأزمة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة وحوالي 2000 سلطة إقليمية ومدينة حول العالم.