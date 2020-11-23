اليوم السابع
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رئيس مركز الداخلة: مشروعات الاستزراع السمكى تساهم فى توفير الأسماك بأسعار مخفضة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:06 م
رئيس مركز الداخلة: مشروعات الاستزراع السمكى تساهم فى توفير الأسماك بأسعار مخفضة الدكتور نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أجرى الدكتور نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمشروع الاستزراع السمكى الثانى بقرية الهنداو لمتابعة سير العمل، يرافقه المهندس محمد عبدالوهاب، مساعد المحافظ للمشروعات.

وقال رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، في بيان صحفى، إنه ثانى مشروع استزراع سمكى يجرى تنفيذها بقرية الهنداو، مما يسهم في توفير أسماك طازجة بأسعار مخفضة كمنتج محلي نظيف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك الطازجة طوال العام إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

ووجه نبيل، بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات، لإنشاء مثل هذه المشروعات التي تعد من المشروعات التنموية الناجحة والتى تسهم بشكل مباشر فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما وجه رئيس المركز، بتوفير المنتج بمنفذ الوحدة المحلية بقرية الهنداو ومنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.


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