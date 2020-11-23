رئيس مدينة الحسينية يستجيب لشكوى من تهالك عمود كهرباء بحى الزهور في الشرقية

مى عنانى - الشرقية إيمان مهنى

أرسل القارئ حسن حجاج الفاقوسي شكوى لخدمة صحافة المواطن، يتضرر فيها من تهالك عمود كهرباء بحي الزهورعزبه التل مركز الحسينيه التابعة لمحافظه الشرقية، ما يعرض حياة المارة للخطر، خاصة وسط تخوف من الماس الكهربائى فى المنطقة، مطالبا بإحلال و تجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة بالقرى.

وقال القارئ فى رسالته لخدمة صحافة المواطن: "نعانى أهالى حي الزهورعزبة التل مركز الحسينيه التابعة لمحافظه الشرقيه من تهالك أعمدة الكهرباء بدون عوازل ولا يوجد صيانة دون اتخاذ إجراء من الشركة".

من جانبه قال سامي معجل رئيس مدينة الحسينية، لليوم السابع، أنه فور ورد الشكوى قام بالتواصل مع رئيس شبكة كهرباء الحسينية لسرعة عمل صيانة لأعمدة القرى.



تهالك عمود كهرباء بحى الزهور تهالك عمود كهرباء بحى الزهور

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.