ووصف مون - خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين - التزام سول تجاه هذا الأمر بأنه "تحد جريء" لتحويل الأعمال ذات الصلة، ومعالجة مشاكل نقص الطاقة، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم البيت الأزرق كانج مين-سوك.



كما أوضح الرئيس الكوري الجنوبي - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن "هذه المهمة لا يمكن حلها سوى من خلال التعاون الدولي".

وركز منتدى قادة مجموعة العشرين في ثاني وآخر أيام القمة، برئاسة المملكة العربية السعودية، على المستقبل "الشامل والمستدام والمرن" للعالم المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



فيما شدد مون على أن بلاده ستستمر في المضي قدما مع المجتمع الدولي لتحقيق حيادية الكربون، مضيفا أن سول تخطط لوضع خطة طويلة الأجل لهذا الهدف خلال العام الجاري.