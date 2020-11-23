رئيس جامعة حلوان يكرم وزير الشباب بدرع الجامعة فى ختام ندوة "مصر أولا .. لا للتعصب"

كتب محمد صبحى

كرم الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حيث أهداه دره الجامعة فى ختام فعاليات افتتاح الموسم الثقافى لجامعة حلوان للعام الجامعى 2020 / 2021، وتنظيم ندوة "مصر أولا .. لا للتعصب".



كما أهدى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة برتوريه مرسوم من أحد طلاب الجامعة بصورة وزير الشباب والرياضة.



افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين أعمال تطوير ملاعب جامعة حلوان، الكائنة داخل الحرم الجامعى، وبحضور عدد من قيادات الجامعة.



وخلال الافتتاح شهد وزير الشباب والرياضة عروض لطالبات كلية التربية بجامعة حلوان فى عدد من الألعاب الرياضية مثل الكاراتيه.





