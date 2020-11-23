رئيس جامعة أسوان يعلن الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمستشفي الجامعى

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات فى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وخاصة على مترددى المستشفى الجامعى والمرضى الاطقم الطبية وهيئة التمريض حرصا على سلامة المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعى بأسوان يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع المتهاونين فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أنه جارى تنفيذ المشروعات التوسعية الجارية والتى تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والتى تصل تكلفتها الإنشائية إلى 68 مليون جنيه، وهى مكونة من 5 أدوار، حيث تضم 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد طب أسوان إلى أنه فى نفس الوقت جارى العمل بمشروع إنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 أدوار، بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، وستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، وجارى تطوير قسم المسالك البولية استعادا لزيارة لجنة منح المستشفى الجامعى ترخيص زراعة الكلى.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه يتم يوميًا المرور على أقسام المستشفى الجامعى ولمتابعة أعمال التطوير فى أقسام الاستقبال والطوارئ، والذى سيضم 24 سرير غرف عناية مركزة لخدمة المرضى وزيادة إلى تجهيز قاعات الدرس بكل قسم خدمة لطلاب امتياز كلية الطب وجارى أيضا العمل على قدم وساق بالمطعم المركزى بالمستشفى الجامعى والذى يضم قاعتين لتناول الوجبات ومغسلة لخدمة أطباء ومرضى المستشفى الجامعى كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.