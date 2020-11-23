رئيس اقتصادية قناة السويس يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات في القطاع.. صور

وقال المهندس مبارك منصور، أن القطاع يقوم بتنفيذ مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو خليفة للهيئة حيث يتكون المشروع من محطة وشبكة للمياه بأقطار من 100 مم إلى 600 مم وبأطوال تصل إلى 15 كيلومترًا وشبكة حريق تغطي المنطقة كلها على مساحة 193 فداناً ومحطة للرفع قدرة 180 متر مكعب/ساعة وشبكة للصرف الصحي بخطوط انحدار قطر 200 مم إلى 700 مم، وأطوال 9 كيلو متر وشبكة طرق بمسطح 1500000متر مسطح , ومحطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 35000 متر مكعب / يوم بالإضافة إلى منطقة للخدمات المتكاملة تشمل مسجد, ووحدة أطفاء ومبنى خدمات لرجال الأعمال ومرافق متكاملة للمنطقة ونقطة شرطة ومعرض منتجات وسلع ووحدة إسعاف وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تتخطي المليار جنيه.

وقال المهندس هاني هاشم، رئيس القطاع مدير فرع القناة، إن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمع عمراني ليكون مثلثاً عمرانياً مع مدينة الإسماعيلية "غرب القناة"، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ووادي التكنولوجيا "شرق القناة" لتكوين كيان اقتصادي يلبى توجهات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مساحة 2744.4 فداناً من الأرض المملوكة للدولة بقرار جمهوري لتكون صالحة لمحافظة الإسماعيلية لاستخدامها في إقامة مناطق "سكنية، وصناعية، وسياحية، وخدمية" بالقنطرة غرب المجرى الملاحي لقناة السويس ليتم تنفيذها علي مراحل طبقا لخطة الدولة في تنمية هذا المحور الاقتصادي الهام.

وقال المهندس أشرف غنيم، رئيس القطاع مدير فرع سيناء بشركة المقاولون العرب، إن القطاع ينفذ أيضًا مشروع البنيه التحتية لوادي التكنولوجيا شرق قناه السويس بمحافظة الإسماعيلية وهو عبارة عن محطة رفع وخط طرد ومحطه معالجة وادي التكنولوجيا بطاقة إجمالية 10000 م3 /يوم كما يشمل المشروع عن إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي القائمة ومحطة رفع وخط طرد صرف صحي بطول 1.2 كم ومحطة معالجة طاقة إجمالية 10000 م3 يوم عبارة عن مرحلتين مرحله أولى 5000 م3 يوم وأعمال خط طرد المياه المنقاه بطول 12 كم قطر 315 كم وسيتم استخدامه لري المناطق الخضراء بالمرحلة الاولي بطول 5 كم وكذلك عمل سياج شجري بطول 7 كم موازي للطريق القنطرة العوجة الاوسط كما يتم تأهيل الطرق الداخلية بوادي التكنولوجيا وذلك بقيمه تعاقدية إجمالية 250 مليون للمشروع وذلك ليصبح القيمة الإجماليه لاعمال قطاع القناةوسيناء مع الهيئة الاقتصادية يتخطى المليار ومائتين وخمسون مليون جنيه.