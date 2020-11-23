رئيس أسترازينيكا : بريطانيا قد تتلقى 19مليون جرعة من لقاح كورونا بنهاية العام

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قال رئيس شركة الأدوية البريطانية-السويدية "أسترازينيكا"، توم كيث-روتش، إن المملكة المتحدة قد تتلقى بنهاية العام الجاري 19 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه الشركة بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" البريطانية والذي أُعلن اليوم الاثنين عن نتائج واعدة للتجارب التي خضع لها.

وقال كيث-روتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية، إن 15 مليون جرعة من اللقاح المنتظر ستكون جاهزة بنهاية هذا العام، إلى جانب 4 ملايين جرعة تم تجهيزها بالفعل.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "أكسفورد" و"أسترازينيكا" عن نتائج التجارب على اللقاح -الذي يحمل اسم "إيه زد دي 1222"- التي أظهرت فعاليته بنسبة 4ر70 بالمئة في منع الإصابة بـ"كوفيد-19". وقد تصل تلك النسبة إلى 90 بالمئة إذا استُخدِم بنظام جرعات يتضمن الحقن بنصف جرعة أولا ثم الحقن بجرعة كاملة في وقت لاحق.

ووفقا للصحيفة فقد بدأت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في تحليل بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح. وإذا حصل اللقاح على موافقة الوكالة، ستوفر الشركة 19 مليون جرعة للملكة المتحدة بنهاية العام الجاري.

ولفت رئيس "أسترازينيكا" إلى أن الحكومة البريطانية كانت من بين أولى الحكومات في العالم التي تتخذ خطوات للحصول على العقار قبل إنتاجه، وكان ذلك في شهر مايو الماضي، مضيفا: "اتفقنا مع المملكة المتحدة على إمدادها بـ100 مليون جرعة ضمن خطة الشركة لإنتاج 3 مليارات جرعة على مستوى العالم، بحلول نهاية العام المقبل.