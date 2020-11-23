خطة زمنية لرفع كفاءة مقرات التأمينات الاجتماعية بالمنوفية وتجهيزها لتحسين الخدمة

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه المحاسب محمد مصطفى حسن رئيس القطاع المالى والإدارى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعادل سعيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمنطقة المنوفية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

تأتى تلك الزيارة على هامش تنفيذ تكليفات اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بتلافى ما أسفرت عنه زيارة محافظ المنوفية أمس لمقر التأمينات الاجتماعية واستيائه من تكدس المواطنين، حيث أجرى المحافظ اتصالا هاتفياً بوزيرة التضامن الاجتماعى للتنسيق الكامل فى رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين مقرات تقديم الخدمة التأمينية بنطاق المحافظة، كما تناول اللقاء مناقشة خطة تطوير آلية منظومة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض وفد هيئة التأمينات الاجتماعية عقب مرورهم اليوم الإثنين، على المقرات أهم المشاكل ومعوقات التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية للارتقاء بالمقرات الحالية، وسيتم عرضها على رئيس الهيئة لتخفيف الزحام، مشيراً إلى إمكانية نقل بعض خدمات مقر التأمينات الاجتماعية بميدان شرف إلى مقر مكتب شبين الكوم ببشاير الخير، كما أشار إلى الانتهاء من تراخيص قطعة الأرض المملوكة للهيئة بحى شرق شبين الكوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، مضيفاً أنها ستمثل إضافة للهيئة بنطاق المحافظة وتساعد فى تخفيف الزحام وتقديم خدمة جيدة.

كما كلف محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة تلا بتوفير مقر للتأمينات الاجتماعية كبديل عن المقر الحالى، لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وقد أكد أبو ليمون على حرصه الدائم والمستمر على التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن المنوفى، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الراهنة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.