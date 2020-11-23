حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدرات فى حلوان

كريم صبحى

قررت نيابة حلوان ،حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ،بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة حلوان ، وحرر محضرا بالواقعة.

نجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 60 جراما - 85 جرام حشيش- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.