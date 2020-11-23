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حبس تشكيل عصابى وراء سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بالسيدة زينب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:20 م
حبس تشكيل عصابى وراء سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بالسيدة زينب مواتير مياه - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة السيدة زينب.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقية بلاغا من  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالعقار محل سكنه.

 

وبإجراء التحريات توصلت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات.

 

وأضافا بقيامهما بإرتكاب 6 حوادث سرقة مواتير مياه ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خردة خاص بأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


سرقة مواتير مياه

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