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حالة الطقس اليوم الإثنين 23/11/2020 فى مصر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 23/11/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحًا وطقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسًا معتدلاً على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من  شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية  (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، باردًا على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، باردًا على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جمهورية مصر العربية:

 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  22
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25
 
 
 
 
 
 

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