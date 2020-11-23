اليوم السابع
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جامعة مصر تحتفل بتخريج ثالث دفعات كلية التربية الخاصة بحضور وزيرة التضامن.. صور

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 08:59 م
جامعة مصر تحتفل بتخريج ثالث دفعات كلية التربية الخاصة بحضور وزيرة التضامن.. صور جامعة مصر تحتفل بتخريج ثالث دفعات كلية التربية الخاصة
كتب محسن البديوى - تصوير حسن محمد

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انطلقت منذ قليل، احتفالية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
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 وفي إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التضامن الإجتماعى لتدريب طلاب كلية التربية الخاصة بالجامعة  داخل مراكز الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ، احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، اليوم الإثنين بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 
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وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تعمل على إعداد المعلمين المؤهلين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
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وأضاف رئيس الجامعة، أن من اهداف الكلية العمل على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمدارس بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في برامج خدمة المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التجريبية لأولياء الأمور والعاملين في مجال رعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
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وأكد الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تخصصات الكلية بها ما هو متخصص في التأخر العقلي، والإعاقات البصرية والإعاقات السمعية، والإعاقات الحركية، والاضرابات الانفعالية والسلوكية، والموهوبين والإعاقة والعجز في التعلم.

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