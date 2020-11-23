توقع تعيين بايدن ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة

رويترز

ذكرت وسائل إعلام أمس الأحد نقلا عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الحزب الديمقراطي أنه من المتوقع أن يعين بايدن ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال موقع أكسيوس الإلكتروني إن تعيين توماس جرينفيلد ،وهي امرأة سوداء شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،يهدف إلى رفع الروح المعنوية والمساعدة في الوفاء بتعهد بايدن باختيار حكومة متنوعة.

وعملت توماس جرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد أوباما من عام 2013 حتى عام 2017 .وقادت السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء خلال أحداث عصيبة مثل تفشي فيروس إيبولا على نطاق واسع في غرب إفريقيا.