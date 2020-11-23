اليوم السابع
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تموين المنوفية: حررنا 107 محاضر للمخالفين لردع جشع التجار

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 107 محاضر للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 107 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية، وذلك لردع جشع التجار. وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

وأوضح: "كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية، للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق".


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