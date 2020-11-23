تعيين محمد فوزى أمين كلية التربية الرياضية بجامعه مدينه السادات

المنوفية - محمد فتحى

أصدر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، قرار بتكليف محمد فوزي سليمان أخصائي اجتماعي بالمستوي الأول (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية بنوعية الخدمات الاجتماعية للقيام بعمل أمين كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات بقرار رقم 715 بتاريخ 11 نوفمبر 2020 حيث أن محمد فوزى كان يعمل مدير رعاية الشباب بكلية التربية الرياضية من عام 2015 حتي تاريخ تكليفة بوظيفة أمين الكلية.

وكان الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات أشاد بالجهد المبذول في إنشاء الصرح العلمي لخدمة العلم والتنمية بمصر وبمدينة السادات ومجتمع الصناعة والاعمال وذلك لأهمية هذا التخصص كعلم من علوم المستقبل بما يضمن وجود خريجين يحتاجهم سوق العمل بمصر والخارج.

كما رحب بطلاب الكلية في يومهم الأول وتمني لهم مستقبلا مشرقًا لحياتهم العملية ولخدمة وطنهم.

وأعرب نائب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا الصرح العلمي وبالجهد المبذول في الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب متمنيا دوام التقدم للجامعة.