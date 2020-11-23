اليوم السابع
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الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:30 م
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تعيين الدكتور محمد صفاء الدين مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة الفيوم .. صورة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:06 م
تعيين الدكتور محمد صفاء الدين مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة الفيوم .. صورة الدكتور محمد محمد صفاء الدين محمد
الفيوم رباب الجالى

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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم،صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين الدكتور محمد محمد صفاء الدين محمد صادق عرفة، مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة الفيوم لمدة ثلاث سنوات.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عدد من التوصيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره داخل المنشآت والمدن الجامعية خلال الفترة القادمة شملت:

 

- الحفاظ على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية والكليات.

 

- المتابعة المستمرة مع الإدارات المختلفة للتأكد من النظافة اليومية للمباني والمنشآت الجامعية وتكرار أعمال التطهير والتعقيم.

 

- التأكد من ارتداء الطلاب للكمامة الطبية خلال اليوم الدراسي والمحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالتجمعات.

 

- الحرص على إتاحة أماكن جيدة التهوية خاصة بالمدرجات والقاعات الدراسية ومراعاة عدم التكدس بما يضمن سلامة الجميع.

 

- عقد ندوات طبية بالكليات لتعريف الطلاب بطرق الوقاية السليمة وعدد من الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.

 

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محمد صفاء

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