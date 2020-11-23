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تعليم المنوفية يعلن بدء فعاليات مسابقة البحث العلمى ISEF بنظام أون لاين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:36 م
تعليم المنوفية يعلن بدء فعاليات مسابقة البحث العلمى ISEF بنظام أون لاين أحمد سويد مدير تعليم المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن بدء فعاليات أكبر مسابقة فى البحث العلمى على مستوى العالم فى التعليم قبل الجامعى والمعرفه باسم  ISEF.

ومن جانبه أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية أن فعاليات المسابقة لهذا العام ستكون بنظام أون لاين نظرا لدواعى فيروس كورونا المستجد حيث ورش العمل والتدريبات وإقامة المعرض التمهيدى بالإدارات التعليمية مضيفا أن تعليم المنوفية مثل مصر لمدة عامين متتاليين فى المعرض العالمى بأمريكا بمشاركة أربع طلاب.

الجدير بالذكر أن فعاليات هذه المسابقة يشرف عليها مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية والاقسام التابعة له بالإدارات التعليمية العشر.

ويمكن لجميع الطلاب التسجيل أون لاين على الرابط التالى :

https:teams.microsoft.com/l/meetup

 

 


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