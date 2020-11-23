اليوم السابع
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تعرف على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى بعد احتوائه للصدمات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 12:00 ص
تعرف على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى بعد احتوائه للصدمات صندوق النقد الدولي
كتب: مدحت عادل

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أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة فى الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".
 

- أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 5.2 مليار دولار.

- بعثة صندوق النقد، أكدت أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة.

- واعتبر صندوق النقد، أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر.

- نتائج الأداء الحكومى جعلت الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية تجاوزت المستهدف.

- أشاد صندوق النقد بالإصلاحات الهيكلية بمصر ومنها إقرار الحكومة لقانون الجمارك قبل الموعد المحدد.

- الإحصائيات الدولية تصنف مصر بين الـ 15% من دول العالم التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.

- مصر هى الدولة الوحيدة التى سجلت معدل نمو إيجابى تجاوز 2% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- وصلت نسبة التضخم السنوى بالمدن المصرية 3.7% فى سبتمبر، أقل من المستهدف عند 6-12%.

- أشاد صندوق النقد، بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر الجارى.


الاقتصاد المصري

التضخم

صندوق النقد

اخبار الاقتصاد

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