تعرف على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى بعد احتوائه للصدمات

أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة فى الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".
- أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 5.2 مليار دولار.
- بعثة صندوق النقد، أكدت أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة.
- واعتبر صندوق النقد، أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر.
- نتائج الأداء الحكومى جعلت الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية تجاوزت المستهدف.
- أشاد صندوق النقد بالإصلاحات الهيكلية بمصر ومنها إقرار الحكومة لقانون الجمارك قبل الموعد المحدد.
- الإحصائيات الدولية تصنف مصر بين الـ 15% من دول العالم التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
- مصر هى الدولة الوحيدة التى سجلت معدل نمو إيجابى تجاوز 2% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- وصلت نسبة التضخم السنوى بالمدن المصرية 3.7% فى سبتمبر، أقل من المستهدف عند 6-12%.
- أشاد صندوق النقد، بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر الجارى.
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