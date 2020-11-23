تظاهرة "فى حب مصر" أمام لجان إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، إقبالا فى الساعات الأولى و نظمت إدارة المنتزة التعليمية تظاهرة فى حب مصر، حيث وقفت المعلمات يرفعن علم مصروسط زغاريد و هتافات تحيا مصر.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المشاركة بتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمرحلة الإعادة لانتخابات عضوية مجلس النواب بنطاق المحافظة ، والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات إعادة المرحلة الأولى على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.

وتم تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة ، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية وكذا إنشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار 24 ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.

وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي. ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة ، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ.

والتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة ، وكذا قيام شركات المرافق ( الصرف الصحي والغاز والاتصالات ) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.

وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة اي حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الاسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



المعلمات يحملن علم مصر



المعلمات يهتفن تحيا مصر



رفع علم مصر أمام اللجان



زحام أمام اللجان الانتخابية بالاسكندرية