تساقط الثلوج فى تورنتو بكندا.. والأرصاد تحذر من طقس مخيف.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

شهدت مدينة تورنتو فى كندا، أول أيام التساقط الكثيف للثلوج، ويبدو أن الأمر سيتكرر كثيرا الأيام القادمة، وفقا لما أصدرته وزارة البيئة الكندية تحذيراً من تساقط الثلوج فى تورنتو بسماكة تتراوح بين 10 و20 سنتمتر، مشيرة إلى أن الطقس الآن مخيف، ومن المحتمل أن يظل هكذا طوال اليوم.

ووفقا لموقع canadanews24، يحذر تقرير استشارى للطقس فى تورنتو من أن المدينة يمكن أن تتوقع ما يصل إلى 14 سم من الثلوج، مع تساقط الثلوج طوال اليوم حتى منتصف الليل.

من جانبها، تقول وزارة البيئة الكندية، إن الطرق ستكون زلقة وربما تكون الرؤية منخفضة للسائقين بسبب تساقط الثلوج، كما أكدت أن المناطق البعيدة عن بحيرة أونتاريو ستشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، بينما قد تشهد المناطق الأقرب تحول الثلج إلى أمطار جليدية فى وقت لاحق بعد الظهر، مؤكدة أنه نتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن تكون الظروف قاسية جدًا فى الفترة القليلة القادمة.

وكانت وزارة البيئة الكندية، أصدرت تحذيراً من تساقط الثلوج فى تورنتو بسماكة تتراوح بين 10 و20 سنتمتر، أمس الأحد، حيث إنه فى الساعة الواحدة ظهراً، تساقطت الثلوج فى تورنتو وبرامبتون ووصلت سماكتها إلى 11 سنتمتر، وفى حوالى الساعة الـ 2:30 مساءً، حذرت وكالة الأرصاد الجوية الفيدرالية من أن الثلوج ستتساقط بغزارة وستستمر لعدة ساعات، ومن المتوقع أن تستمر حتى وقت متأخر.

كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية، فى وقت سابق من يوم أمس الأحد، تحذيراً من السفر وذلك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب، كما قالت الوكالة إن هذه الأجواء ستتسبب بتشكل الجليد وستصبح الطرقات زلقة وستبقى على هذه الحالة حتى منتصف ليل الأحد، لذلك على السائقين توخى الحذر من القيادة فى هذه الظروف الجوية القاسية.