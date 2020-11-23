تركيا تمنع قوات ألمانية من تفتيش سفينة شحن يُشتبه فى نقلها أسلحة إلى ليبيا

أ ش أ

ذكرت وزراة الدفاع الألمانية، اليوم،الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية -تعمل ضمن عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي- من تفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط، يُشتبه في قيامها بنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية - إن جنودا من الفرقاطة "هامبورج" صعدوا على متن السفينة التركية، أمس الأحد، لتفتيش حمولتها، لكنهم اضطروا لإيقاف عمليات التفتيش والانسحاب بعد أن قدمت تركيا -بعد وقت قصير- احتجاجًا لقيادة العملية الأوروبية المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

كانت تركيا، على مدى الأشهر الماضية، قد فاقمت من تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس.

يُذكر أن المجتمع الدولي كان قد شدد -خلال مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي- على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، والاستمرار في حظر تدفق الأسلحة، بغية التوصل إلى حل للصراع الذي أغرق البلاد في القتال والفوضى.