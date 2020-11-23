تركيا تستدعى سفراء الاتحاد الأوروبى بعد صفعة برلين بتفتيش سفينة تركية بالبحر المتوسط

كتب أحمد عرفة

بعد الصفعة التى وجهتها ألمانيا إلى تركيا، بتفتيشها لسفينة تركية فى البحر المتوسط، أعلنت وزارة الخارجية التركية، استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن استدعاء السفراء الأوروبيين جاء احتجاجا على محاولة تفتيش سفينة تركية بحثا عن أسلحة لليبيا.

وأضافت الوزارة، أن أنقرة قدمت للمبعوثين الثلاثة مذكرات احتجاج على محاولة تفتيش سفينتها معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولى.

ونفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش لسفينة تركية شرق المتوسط، ضمن مهمة إيرينى، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية، فيما بثت وسائل إعلام مرئية صورا ترصد لحظة اقتحام عناصر البحرية الألمانية لإحدى السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتجهة صوب ليبيا، وتظهر الصور التى ينشرها "اليوم السابع" اقتراب مروحية تقل عناصر من وحدات البحرية الألمانية، من السفينة التركية المشبوهة ضمن عملية إيريني لضبط عمليات تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا.