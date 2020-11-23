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ترامب: الانتخابات فاضحة ويوجد أصوات أكثر من عدد المقترعين ببعض الولايات

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:11 ص
ترامب: الانتخابات فاضحة ويوجد أصوات أكثر من عدد المقترعين ببعض الولايات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن هناك بعض الولايات التي شهدت منافسة في الانتخابات الامريكية يوجد بها أصوات أكثر من الذين صوتوا، وغرد ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "في بعض الولايات المتأرجحة، كانت هناك أصوات أكثر من الأشخاص الذين صوتوا، وبأعداد كبيرة. هل هذا لا يهم حقا؟ والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير. مثل هذا السلوك الفاضح".

ترامب على تويتر
ترامب على تويتر

 

واستأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، حكما برفض طلبها وقف فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وذكرت الحملة في الدعوى أنها طعنت على قرار قاضي المحكمة الجزئية ماثيو بران في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية.

 

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، واجه ضغوطًا متزايدة من الجمهوريين ، الأحد ، للتخلي عن معركته الفوضوية في اللحظة الأخيرة لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث استعد المنتصر جو بايدن لبدء تسمية حكومته وقارن قاضٍ في بنسلفانيا قضية ترامب القانونية هناك بـ "وحش فرانكشتاين".

 

وعلى الرغم من وقوف القيادة الجمهورية في واشنطن وراء مزاعم الرئيس بأن انتخابات 3 نوفمبر قد سُرقت منه عن طريق تزوير الناخبين على مستوى البلاد، إلا أن الشخصيات البارزة الأخرى ، بما في ذلك اثنان من مستشاريه السابقين للأمن القومي ، كانت صريحة.

 

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب ، إن بايدن سيؤدي اليمين في يناير وأضاف: "السؤال الحقيقي هو مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه ترامب قبل حدوث ذلك".

 

وأضاف  بولتون ،  أن جهود الرئيس ترامب صممت بشكل أساسي لنشر الفوضى والارتباك، كما قال في برنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن ، كدليل على "القوة السياسية الخام" أكثر من كونها ممارسة قانونية حقيقية ، مشيرا الى أن حملة ترامب خسرت حتى الآن جميع الطعون القانونية التي تزيد عن 30 في ولايات مختلفة باستثناء اثنين ، وبحسب بولتون: "في الوقت الحالي ، يرمي ترامب الحجارة من خلال النوافذ ، إنه المعادل السياسي لشغب الشوارع".


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