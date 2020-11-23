تدعيم محطة كهرباء الفرافرة بوحدة توليد كهرباء بتكلفة 27 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن وصول وحدة توليد كهرباء قدرة 5 ميجاوات، لتدعيم محطة كهرباء الفرافرة وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال القواعد الخرسانية تمهيداََ لبدء تركيب الوحدة وتشغيلها، والتى تبلغ تكلفتها 27 مليون جنيه لتغذية مدينة الفرافرة وقراها ومجابهة الزيادة فى معدل الإستهلاك. وكانت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت عن دعم شبكة الكهرباء والإنارة بقرية أولاد عبد الله بـ 6 مليون جنيه.

وقال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى الانتهاء من تركيب محولين بقدرات مختلفة و3 أكشاك جهد كهربي متوسط ومنخفض، وتركيب 550 كشاف إنارة من الكشافات الموفرة للطاقة.

أضاف عبد الحكم، أن المركز انتهى من مشروع إنارة تقسيمات الشباب السكنية وعدد من المناطق النائية والمحرومة بقرية أولاد عبد الله والقرى التابعة لها ضمن مشروعات الإنارة والكهرباء التي تُنفذ حاليًا خلال موازنة العام المالي الجاري 2019/2020م.