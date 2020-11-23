تحرير 170 محضر إشغال وإزالات إدارية فى حملة مكبرة بأبو قرقاص المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نفذ الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص اليوم الاثنين، حملة إشغالات مكبرة بمركز أبو قرقاص رافقه محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز والمدينة ويسرى أبو بكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص والنقيب كريم سليم رئيس وحدة شرطة المرافق بأبو قرقاص وقوة أمنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 170 محضر إشغال طريق وإزالات إدارية ومحاضر تموينية ومحاضر نظافة وإزالة التعديات ونظافة وفتح الشارع أمام المارة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس المركز على ضرورة التعامل الفوري مع أية تجمعات وفض الأسواق بنطاق المركز، والتصدي بحزم وشدة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدا أن جميع الأجهزة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وموجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

كما وجه رئيس مركز أبو قرقاص إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية أبو قرقاص بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والجهات المعنية، لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات، من الباعة الجائلين، والمتعدين علي حرم الطريق، مع توقيع الغرامات المشددة علي المحلات المتعدية علي نهر الطريق، ومتابعة عدم عودتها مرة أخري، ومنع أي تجمعات، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم بمركز أبو قرقاص.



حملة مكبرة بمدينة أبو قرقاص



حملة بأبو قرقاص المنيا